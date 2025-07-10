Meksika sınırında biyolojik tehlike: ABD, milyonlarca sinek üretip uçaklardan salacak

Meksika sınırındaki biyolojik tehdit için ilginç çözüm...

Cochliomyia hominivorax adlı sinek türünün larvaları olan Yeni Dünya vida kurtları endişe yaratıyor.

HAYVANLARI ÖLDÜRÜYOR

Bu sinekler canlı hayvanların — özellikle de inek, at ve evcil hayvanların — açık yaralarına yumurta bırakıyor.

Yumurtalar 12–24 saat içinde çatlıyor, çıkan larvalar hayvanın canlı dokularını yiyerek derin ve ölümcül yaralar oluşturuyor.

Tedavi edilmezse, bir hayvan bir ila iki hafta içinde ölebiliyor.

SINIRDAKİ HAYVAN TİCARETİ DURDU

Bu zararlı tür, 2023’ten bu yana Panama, Kosta Rika, Honduras, Guatemala, Nikaragua, Belize ve El Salvador’da yayıldı.

Kasım 2024’te Meksika’nın güneyine ulaşması, ABD Tarım Bakanlığı’nı (USDA) alarma geçirdi.

Sınır bölgelerindeki hayvan ticaret limanları kapatıldı.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN YÖNTEM

ABD, bu istilaya karşı eski ama etkili bir yöntemi yeniden devreye alıyor:

Steril erkek sinekler üretilecek, uçaklardan bırakılacak ve yabani dişilerle çiftleşerek döllenmemiş yumurtalar oluşturulması sağlanacak.

Dişiler yalnızca bir kez çiftleştiği için, bu yöntem sinek popülasyonunu zamanla yok ediyor.

DAHA ÖNCEDE KULLANDILAR

ABD bu stratejiyi 1960'lar ve 70’lerde başarıyla kullanmıştı.

Bugün yalnızca Panama’da bir üretim tesisi var ve haftalık 100 milyon steril sinek üretilebiliyor.

Ancak salgını kontrol altına almak için çok daha fazlası gerekiyor.

TEKSAS'TA FABRİKA KURULACAK

USDA, 18 Haziran’da ABD-Meksika sınırına yakın bir yerde yeni bir sinek üretim tesisi kurulacağını duyurdu.

Üretimin Moore Hava Üssü’nde yapılması planlanıyor.

Projenin ilk aşamasının maliyeti 8.5 milyon dolar, ancak toplam maliyetin 300 milyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

EKONOMİK ZARAR 10 MİLYARI BULABİLİR

Ayrıca Meksika’daki eski bir tesisin de 21 milyon dolarlık bütçeyle 2025 sonuna kadar yenilenmesi hedefleniyor.

Texas Sığır Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Stephen Diebel, "Bu sineklerin vereceği ekonomik zarar 10 milyar dolar olabilir. 300 milyon dolarlık yatırım gayet anlaşılır bir takas" diyerek planı savundu.

ÖLÜ DEĞİL CANLI DOKUYA SALDIRIYOR

Entomolog Dr. Phillip Kaufman’a göre, bu tür Batı Yarımküre'deki diğer sineklerden farklı olarak ölü değil canlı dokuya saldırıyor.

Larvalar, canlı dokuyu sivri çene kancalarıyla delerek besleniyor.

Gelişimlerini tamamladıktan sonra toprağa gömülüp ergin sineğe dönüşüyorlar.

İNSANLARA YÖNELİK BİR TEHDİT YOK

Steril sinekler, pupalık evrede gamma ışınlarına maruz bırakılarak kısırlaştırılıyor.

Bu sinekler, daha sonra klimalı kaplar içinde uçaklara yüklenerek kırsal ve seyrek nüfuslu alanlara bırakılıyor.

Bu sinekler insanlara ya da kentlere yönelik tehdit oluşturmuyor.

BİRÇOK HAYVANI ETKİLİYOR

Hayvancılık dışında geyik, kuş ve kemirgenler gibi yabani hayvanlar da istiladan etkilenebiliyor.

Bu da takibi zorlaştırıyor.

Şu ana dek bildirilen 35 binden fazla vakanın %83’ü sığırlar üzerinde görülmüş durumda.

SONUÇLAR OLUMLU

ABD, bu yıl kapanan Arizona, Texas ve New Mexico’daki hayvan ticaret kapılarını da yeniden açmayı planlıyor.

Yetkililer, Meksika’daki sinek yayma çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini söylüyor.

Ancak tehlike tamamen geçmediği için COPEG’in (ABD–Panama Vida Kurduyla Mücadele Komisyonu) desteğiyle uzun soluklu bir mücadele planlanıyor.