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    Meksika, yılın ilk kasırgası Agatha'ya hazırlanıyor

    Meksika'ya vurması beklenen Agatha kasırgası nedeniyle ülkede bazı okullar tatil edildi, limanlar ulaşıma kapatıldı.
    • 30.05.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 18:20
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    Meksika, yılın ilk kasırgası Agatha'ya hazırlanıyor

    Meksika'ya yaz mevsiminin gelmesiyle, yılın ilk kasırgası Agatha'nın ülkeyi vurması bekleniyor.

    Meksika’nın Büyük Okyanus kıyısında oluşan ve şu anda kategori 2 seviyesine ulaşan Agatha, ülkenin kıyılarına doğru ilerlemeye devam ediyor.

    Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın daha da güçlenerek günün ilerleyen saatlerinde Oaxaca eyaletinde yer alan Puerto Escondido şehrinde karaya ulaşması bekleniyor.

    Agatha'nın rüzgar hızı saatte 215 kilometre

    Şu anda rüzgar hızı saatte 215 kilometreye ulaşan Agatha’nın, daha da güçlenerek kategori 3 seviyesine çıkabileceği belirtilirken, Oaxaca ve çevresinde şiddetli yağışlara neden olacağı bildirildi.

    Oaxaca sahillerinde 6 ila 8 metrelik dalgalar bekleniyor

    İHA'nın haberine göre, kasırga nedeniyle Oaxaca eyaleti sahillerinde 6 ila 8 metreye kadar ulaşan dalgalar oluşması beklenirken, şiddetli yağışların akarsu seviyelerini artıracağı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu nedenle sel ve heyelanların yaşanabileceği konusunda halkı uyardı.

    Meksika yılın ilk kasırgası Agatha'ya hazırlanıyor VİDEO

    Meksika, yılın ilk kasırgası Agatha ya hazırlanıyor #1

    Okullarda eğitime ara verildi, limanlar kapatıldı

    İHA'nın haberi göre, Oaxaca eyaletinde yaklaşan kasırga sebebiyle yüzlerce barınak oluşturulurken, ilk ve orta dereceli okullar ile bazı üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu.

    Yetkililer ayrıca, güvenlik önlemi olarak Oaxaca’da bulunan Salina Cruz, Puerto Angel, Puerto Escondido ve Huatulco limanlarının ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

    Meksika, yılın ilk kasırgası Agatha ya hazırlanıyor #2


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