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Meksika'da 15 eyalette 58 orman yangını: Bin 421 hektarlık ormanlık alan küle döndü

Meksika'da 15 eyalette 58 orman yangını: Bin 421 hektarlık ormanlık alan küle döndü Kuraklık yaşanan 15 eyalette 58 orman yangını çıkarken, bin 421 hektardan fazla ormanlık alan yerel bir oldu. Bazı bölgelerde çiftliklere sıçraya alevler nedeniyle hayvanlar telef oldu.