Meksika'da 2 bebek, koronavirüs nedeniyle öldü

Meksika'da 2 bebek, koronavirüse bağlı nedenlerden hayatlarrını kaybetti.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Jalisco ve Guanajuato eyaletlerinde koronavirüs belirtisi taşıyan 5'er aylık iki bebek hayatını kaybetti.

Guanajuato Sağlık Sekreteri Daniel Diaz Martinez, virüs nedeniyle yaklaşık 2 haftadan bu yana hastanede tedavileri devam eden bebeklerin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

"DIŞARIDAN GELEN BİRİLERİ BULAŞTIRDI"

Bebeklerin virüse nasıl yakalandığının henüz tespit edilemediğini vurgulayan Martinez, "Büyük ihtimalle bebeklere virüs eve dışarıdan gelen birileri tarafından bulaştırıldı." dedi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA ÇOCUKLARI ÇIKARMAYIN"

Martinez, halk arasında farkındalığı arttırmak için bu bilgiyi özellikle paylaştıklarını belirterek aileleri, çocukların evden zorunlu olmadıkça çıkarılmaması konusunda uyardı.

Ülkede 15 yaşından küçük 152 çocuğun koronavirüse yakalandığı belirtiliyor.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle 14 bin 649 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 124 bin 301 olarak kayda geçti.