Meksika'da 9'u üst geçide asılı 10 ceset bulundu

Meksika'daki güvenlik güçleri, Zacatecas eyaletinde 9'u üst geçitten sallandırılmış halde, birinin ise yol kenarında olmak üzere 10 cesedin bulunduğu belirtildi.

Meksika'da yaşanılan vahşet, ülkede büyük bir panik yarattı.

ÜST GEÇİDE ASILI CESET BULUNDU

Zacatecas Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin Cuauhtemoc bölgesindeki bir üst geçidin korkuluklarına asılı 9 cesedin tespit edildiği, 1 cesedin ise yol kenarında bulunduğu belirtildi. 10 cesedin de erkek olduğu kaydedilen açıklamada, kurbanların kimliğine dair bilgi verilmedi.

DAHA ÖNCE DE 3 CESET AYNI ŞEKİLDE BULUNMUŞTU

Yerel basınındaki haberlere göre, pazartesi günü de Zacatecas'ta 3 ceset köprüye asılı bulunmuştu.

BÖLGE, UYUŞTURUCU ÇETELERİ İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.

9 AYDA 25 BİNDEN FAZLA KİŞİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor