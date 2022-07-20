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    Meksika'da bulunan toplu mezarda 25 cansız bedene rastlandı

    Meksika'da meydana çıkan toplu mezarda 25 cansız bedene ulaşıldı. Ekipler daha fazla ceset çıkması ihtimaliyle bölgede çalışma başlattı.
    • 20.07.2022 - 22:26
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    Meksika'da bulunan toplu mezarda 25 cansız bedene rastlandı

    Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehri yakınlarındaki bir arazide toplu mezar bulundu.

    25 cansız beden tespit edildi

    Torbalara konulmuş halde 25 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu mezarın, kayıp olan yakınlarını aramak için bir araya gelen bölge halkından bir grup tarafından tespit edildi.

    Meksika'da bulunan toplu mezarda 25 cansız bedene rastlandı - Video

    Meksika da bulunan toplu mezarda 25 cansız bedene rastlandı #1

    Bölgeye iş makineleri gönderildi

    Grubun üyeleri, arazinin yüzeyinde çöken alanlardan şüphelendikten sonra bölgeyi taradıklarını ifade etti. Jalisco eyalet yönetimi ise, arazideki arama çalışmalarını yürütmek üzere bölgeye iş makineleri ve polis ekipleri gönderdi.

    Meksika da bulunan toplu mezarda 25 cansız bedene rastlandı #2

    Bölgeden daha fazla beden çıkabilir

    İHA'nın habeirne göre, toplu mezarın ilk olarak geçtiğimiz cuma günü bulunduğu ve ilk kazı çalışmalarında 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Devam eden kazı çalışmaları neticesinde dün ulaşılan ceset sayısının 25’e yükseldiği ifade edildi.

    Yetkililer, arazide daha fazla ceset olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bölgedeki son ceset bulunana kadar kazı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

    Meksika da bulunan toplu mezarda 25 cansız bedene rastlandı #3


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