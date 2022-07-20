Meksika'da meydana çıkan toplu mezarda 25 cansız bedene ulaşıldı. Ekipler daha fazla ceset çıkması ihtimaliyle bölgede çalışma başlattı.

Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Zapopan şehri yakınlarındaki bir arazide toplu mezar bulundu.

25 cansız beden tespit edildi

Torbalara konulmuş halde 25 kişiye ait cansız bedenin bulunduğu mezarın, kayıp olan yakınlarını aramak için bir araya gelen bölge halkından bir grup tarafından tespit edildi.

Meksika'da bulunan toplu mezarda 25 cansız bedene rastlandı - Video







Bölgeye iş makineleri gönderildi

Grubun üyeleri, arazinin yüzeyinde çöken alanlardan şüphelendikten sonra bölgeyi taradıklarını ifade etti. Jalisco eyalet yönetimi ise, arazideki arama çalışmalarını yürütmek üzere bölgeye iş makineleri ve polis ekipleri gönderdi.





Bölgeden daha fazla beden çıkabilir

İHA'nın habeirne göre, toplu mezarın ilk olarak geçtiğimiz cuma günü bulunduğu ve ilk kazı çalışmalarında 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Devam eden kazı çalışmaları neticesinde dün ulaşılan ceset sayısının 25’e yükseldiği ifade edildi.

Yetkililer, arazide daha fazla ceset olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, bölgedeki son ceset bulunana kadar kazı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.



