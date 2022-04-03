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    Meksika'da çete-polis çatışması: 9 ölü

    Michoacan eyaletinde silahlı bir grubun güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 22:37
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    Meksika'da çete-polis çatışması: 9 ölü

    Saldırganların, iki ayrı araçta dörderli gruplar halinde seyahat ettiği ve polis ekipleri tarafından takibe alındığı aktarıldı.

    YARALI BİR POLİS HAYATINI KAYBETTİ

    Uzun namlulu silahlar taşıyan ve çelik yelek giyen grubu takibe alan polis ekipleri, Ulusal Muhafızlar ve Meksika Ordusundan destek isterken, araçlardan birinin güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çıkan çatışma sonucu araçtaki dört saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve çatışmada yaralanan bir polis memurunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

    Meksika'da çete-polis çatışması: 9 ölü - VİDEO

    ARAÇLARI TAKLA ATAN 4 SALDIRGAN DAHA ÖLDÜ

    Diğer araçta bulunan dört silahlı saldırganın ise güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptığı ve kullandıkları aracın takla atması sonucu 4 saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

    Güvenlik güçlerinin her iki araçta yaptıkları aramalarda 8 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirdiği ifade edildi.

    Meksika da çete-polis çatışması: 9 ölü #1

    HOROZ DÖVÜŞÜ SIRASINDA 20 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

    Öte yandan uyuşturucu kartellerin yoğun faaliyet gösterdiği Michoacan eyaletinde son olarak 6 gün önce bir horoz dövüşü etkinliğine yapılan silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

    Meksika da çete-polis çatışması: 9 ölü #2

    Meksika da çete-polis çatışması: 9 ölü #3

    Meksika da çete-polis çatışması: 9 ölü #4


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