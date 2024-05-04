Erzincan İliç'te maden sahasında heyelan: İki işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası iki işçi kardeşimize daha ulaştık” dedi.

İHA

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanın ardından toprak altında kalan işçilere yönelik çalışmalar sürerken detaylar gelmeye devam ediyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından heyelan sonrası hayatını kaybeden işçileri arama çalışmalarının devam ettiğini ve iki işçiye daha ulaşıldığını açıkladı.

"İki işçi kardeşimize daha ulaştık"

Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum”

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da ve 19 Nisan'da 2 işçinin cenazesine ulaşılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)