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    Meksika'da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu

    Meksika'da gizli bir mezarda yapılan aramalar sonucunda 65 cesedin bulunduğu bildirildi.
    • AA
    • 18.11.2021 - 04:33
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 04:40
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    Meksika'da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu

    Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Alvarado kentindeki gizli bir mezarda çok sayıda ceset tespit edildi.

    Yetkililer, savcılık ve polis eşliğinde mezardan çıkarılan cesetlerin toplamda 65 kişiye ait olduğu bilgisini paylaştı.

    CESETLERİN ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILACAK

    Bölgede aramalara devam edileceği ve cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılacağı kaydedildi.

    Meksika da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu #1

    2011-2012 YILLARI ARASINDA ÖLDÜKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Cesetlerin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.

    İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre, Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero ve Sonora eyaletleri ülkede en çok gizli mezarın ortaya çıkarıldığı yerler olarak geçiyor.

    Meksika da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu #2

    94 BİN 500 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

    Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

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