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- Meksika'da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu
Meksika'da gizli bir mezarda 65 ceset bulundu
- AA
- 18.11.2021 - 04:33
- Güncelleme : 18.11.2021 - 04:40
Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Alvarado kentindeki gizli bir mezarda çok sayıda ceset tespit edildi.
Yetkililer, savcılık ve polis eşliğinde mezardan çıkarılan cesetlerin toplamda 65 kişiye ait olduğu bilgisini paylaştı.
CESETLERİN ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILACAK
Bölgede aramalara devam edileceği ve cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılacağı kaydedildi.
2011-2012 YILLARI ARASINDA ÖLDÜKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Cesetlerin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü tahmin ediliyor.
İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre, Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero ve Sonora eyaletleri ülkede en çok gizli mezarın ortaya çıkarıldığı yerler olarak geçiyor.
94 BİN 500 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR
Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.