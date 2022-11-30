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    Meksika'da güzellik yarışmasında yarışmacıyı elektrik çarptı

    Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.
    • 30.11.2022 - 00:58
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    Meksika'da güzellik yarışmasında yarışmacıyı elektrik çarptı

    Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı.

    Mikrofonu tutunca elektrik çarptı

    Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü.

    Meksika'da güzellik yarışmasında yarışmacıyı elektrik çarptı - Video

    Meksika da güzellik yarışmasında yarışmacıyı elektrik çarptı #1

    "Resmen şarj oldum"

    İHA'nın haberine göre, çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir kaç dakika sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi.

    Meksika da güzellik yarışmasında yarışmacıyı elektrik çarptı #2

    Olaya yağmurun yağması ve ayaklarının çıplak olması sebep oldu

    Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi. Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.

    Meksika da güzellik yarışmasında yarışmacıyı elektrik çarptı #3

    Meksika da güzellik yarışmasında yarışmacıyı elektrik çarptı #4


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