Meksika'da kadın fenomen tatil yaptığı otelde ölü bulundu

Haber Merkezi

Meksika’da yaşanan olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan 36 yaşındaki Luz María Barrera Agatón, ailesiyle beraber tatile çıktı.

Meksika'nın Yucatán eyaletinde, Cancún'un batısında yer alan Motul şehrindeki bir otelde kalan genç kız, akşam saatlerinde ortadan kayboldu.

CESEDİ BULUNDU

Sabah saatlerine kadar genç kızı arayan aile, Luz'u otel havuzunda hareketsiz halde buldu.

Aile, hemen sağlık ekiplerine haber verdi ancak Agatón'un çoktan hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayın cinayet olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.

SPOR SALONUNUN ÖNÜNE TEHDİT PANKARTI ASILMIŞTI

Agatón'un ölümünden iki hafta önce, Meksika'nın Merida şehrindeki spor salonunun önüne tehdit içerikli bir pankart asıldığı öğrenildi. Genç kadının bu pankartı kendi elleriyle kaldırıp yok ettiği, ancak durumu yetkililere bildirmediği iddia edildi.

2017 yılında da tehditlerle karşı karşıya kalan Agatón'un o dönemki sevgilisi Chiri Roberto'nun eski bir savcı olduğu öğrenildi. Öte yandan 2023 yılında Agatón'a ait spor salonunda bir genç, barbellin altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın eğitmenin ihmali sonucu yaşandığı öne sürülmüştü. Yetkililer, bu olaylarla Agatón'un ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Yucatán Vücut Geliştirme ve Fitness Derneği'nin (YAFFEY) başkan yardımcısı olan Agatón, 2017 yılında "Mister Mexico" yarışmasında Fitness Şampiyonu olmuştu. Geçtiğimiz yıl Motul Karnavalı Kraliçesi seçilen başarılı sporcu, ayrıca İspanya'daki Mr. Olympia Amateur yarışmasında da bikini kategorisinde birincilik elde etmişti.