Yolcu otobüsü ile petrol tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda bir yolcu otobüsü ile çift dorseli petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, tankerdeki petrol alev aldı. Her iki araç da alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İHA’nın haberine göre; kaza sonucunda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Tanker şoförü, kaçmaya çalışırken yakalandı

Tanker şoförü, kazanın ardından aracını terk ederek kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika’da otobüs ile petrol tankeri çarpıştı: 18 ölü VİDEO