Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
396.500
1.31%
BTXN Coin
7.14
9.17%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Meksika’da otobüs ile petrol tankeri çarpıştı: 18 ölü

    Yolcu otobüsü ile petrol tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi hayatını kaybetti.
    • 11.09.2022 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meksika’da otobüs ile petrol tankeri çarpıştı: 18 ölü

    Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda bir yolcu otobüsü ile çift dorseli petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada, tankerdeki petrol alev aldı. Her iki araç da alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İHA’nın haberine göre; kaza sonucunda 18 kişi yaşamını yitirdi.

    Tanker şoförü, kaçmaya çalışırken yakalandı

    Tanker şoförü, kazanın ardından aracını terk ederek kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Meksika’da otobüs ile petrol tankeri çarpıştı: 18 ölü VİDEO

    Meksika’da otobüs ile petrol tankeri çarpıştı: 18 ölü #1

    Meksika’da otobüs ile petrol tankeri çarpıştı: 18 ölü #2

    Meksika’da otobüs ile petrol tankeri çarpıştı: 18 ölü #3


    Doğu Ekspresi seferleri iptal mi? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?
    Yaşam

    Doğu Ekspresi seferleri iptal mi? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak?

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    Ebru Yaşar’ın altından sahne kostümü beğeni topladı
    Magazin

    Ebru Yaşar’ın altından sahne kostümü beğeni topladı

    Görüş Bildir