Meksika'da şeytan çıkarmak için çocuğunu öldürdü

Tamaulipas eyaletindeki bir baba, şeytan çıkarmak için çocuğunu öldürdü.

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı.

Matamoros şehrinde 9 Nisan 2020 tarihinde yaşanan "şeytan çıkarma olayı" hapis cezası ile sonuçlandı.

Adı açıklanmayan bir şahıs "şeytan çıkarmak için" en küçük çocuğunu döverek öldürdü. Mahkeme, babayı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

30 YIL HAPİS ÇEŞİDİ VERİLDİ

Tamaulipas Eyaleti Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, zanlının kasıtlı cinayet nedeniyle 30 yıl hapse mahkum edildiği ve 126 bin 837 Meksika pesosu (6 bin 232 dolar) para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

ABLASINA DA ORTAK OLMA SUÇUNDAN 12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Çocuğun babaya yardım eden ablasının da kasıtlı cinayete ortak olmaktan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirildi.

Çevrede yaşayan komşuların olayla ilgili verdikleri ifadelerde, birkaç gün boyunca çocuğun çığlıklarını duyduklarını ancak işkence gördüğünü anlamadıkları belirtilmişti.