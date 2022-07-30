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    Meksika’da tır 8 araca çarptı: 1 ölü 7 yaralı

    Meksika'da tırın trafikte duran 8 araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
    • 30.07.2022 - 02:40
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    Meksika’da tır 8 araca çarptı: 1 ölü 7 yaralı

    Meksika’nın Jalisco eyaletinin Tlaquepaque şehrindeki bir karayolunda çift dorseli bir tır önünde bulunan 7 otomobil ve 1 motosikleti ezdi. Kazada otomobillerden 1’inin sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

    Olay yerine çok sayıda sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kaza sebebiyle araçlarda büyük hasar oluştuğu görülürken, araçları içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

    Meksika’da tır 8 araca çarptı: 1 ölü 7 yaralı - VİDEO

    Kazaya 7 otomobil ve 1 motosiklet dahil oldu

    Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada 7 otomobil ve 1 motosikletin dahil olduğu kazanın, tırın frenindeki bir arıza nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.
    Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu 5 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

    Meksika’da tır 8 araca çarptı: 1 ölü 7 yaralı #1


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