Uzman isimden uyarı: Sıcaklık 2 derece daha artarsa geri dönüşü olmayacak Fethiye'de düzenlenen ve dünyadaki ünlü fizikçilerin katıldığı konferansta konuşma yapan Nobel Ödüllü İngiliz Bilim Adamı Geoffrey Levermore iklim değişikliğine dikkat çekerek, "Eğer dünyanın sıcaklığı gelecekte 2 derece daha artarsa bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğiz." dedi.

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DHA

Dünyadaki ünlü fizikçilerin katıldığı 9'uncu Uluslararası Süperiletkenlik Manyetizma Konferansı (ICSM2024) ve 2'nci Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı (ICQMT2024) Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Gencer Başkanlığı’nda, TÜBİTAK ve 7 ayrı üniversitenin destekleri ile düzenlenen, ICSM2024 ve ICQMT2024 konferansının açılışında küresel ısınmaya dikkat çekildi.

"Dünyanın sıcaklığı 2 derece daha artarsa, bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğiz"

İngiliz bilim adamı Çevre dalında Nobel Ödüllü Geoffrey Levermore, konferansta yaptığı açıklamada, "Küresel ısınmayı 1.5 – 1.8 derece arasında tutabilirsek bu bizim için başarı olacak. Eğer dünyanın sıcaklığı gelecekte 2 derece daha artarsa hakikaten biz ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ve bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğiz." dedi.

Konferansta ele alınan kuantum teknolojilerinin, küresel ısınmayı belli bir seviyede tutulmasında önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Levermore, “Bu tür kongreler, dünyadaki bilim insanlarının küresel ısınma konusunda çalışmalarında önemli rol üstlenecektir." ifadelerine yer verdi.

"Yeni dünya düzeninde kilit teknolojiler, önemli bir yere sahip olacak"

Konferanslar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ali Gencer şu ifadeleri kullandı:

“Konferansımızın asıl amacı, küresel iklim değişikliği ve bunun dünyamıza getireceği değişiklikleri önlemek üzere uluslararası bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkan yeni teknolojilerin tartışılmasıdır. Dünyanın ortalama sıcaklığı artışı eğer kontrol altına alınamazsa, hem ülkemiz hem de dünya açısından gerçekten yaşanamaz bir yer olacak. Yeni dünya düzeninde güç odağı olarak belirlenen kilit teknolojilerin önemli bir yere sahip olacağı aşikardır.“

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)