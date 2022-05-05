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Meksika'da, tır dorsesinden 310 kaçak göçmen çıktı

Meksika'da, tır dorsesinden 310 kaçak göçmen çıktı

Yapılan rutin kontroller sırasında durdurulan bir tırın dorsesinden, 115'i kadın olmak üzere 310 kaçak göçmen çıktı.