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    Meksika'da, tır dorsesinden 310 kaçak göçmen çıktı

    Yapılan rutin kontroller sırasında durdurulan bir tırın dorsesinden, 115'i kadın olmak üzere 310 kaçak göçmen çıktı.
    • 05.05.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:26
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    Meksika'da, tır dorsesinden 310 kaçak göçmen çıktı

    Meksika'nın Veracruz eyaletinde, kaçak göçün engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor…

    Polis ekipleri rutin kontroller sırasında, Veracruz-Puebla otoyolundaki benzin istasyonunda bekleyen tırda arama gerçekleştirdi.

    Tırın dorsesinden, 115’i kadın olmak üzere 310 kaçak göçmen çıktı.

    Çoğu Orta ve Güney Amerika uyruklu

    Sağlık merkezine götürülen kaçak göçmenlerden 21’inin ciddi sağlık problemleri yaşadığı belirlenirken, 2 kadının ise hamile olduğu saptandı.

    AA’nın haberine göre; yetkililer, kaçak göçmenlerin çoğunun Orta ve Güney Amerika uyruklu kişilerden oluştuğunu bildirdi.

    Meksika da, tır dorsesinden 310 kaçak göçmen çıktı #1

    114 binden fazla yabancı sınır dışı edildi

    Ulusal Göç Enstitüsü (INM) verilerine göre, Meksika'da, 2021'de 114 binden fazla yabancı sınır dışı edildi.

    Aynı yıl 131 bin 448 kişinin ülkeye mülteci başvurusunda bulunduğu, bunlardan 51 binin ise Haitili olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Uzun yıllardır ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda kaçak göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor ABD'ye ulaşmaya çalışan kaçak göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.


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