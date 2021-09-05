Meksika’dan ABD’ye yüzlerce kişinin göç yolculuğu

Tapachula şehrinde toplanan yüzlerce kişi, ABD’ye gitme umuduyla, 4 Eylül Cumartesi günü Meksika’nın kuzeyine yürümeye başladı.

Meksika’da, Guatemala sınırına yakın Tapachula şehrinde bir parkta toplanan yaklaşık 400 göçmen, ABD’ye ulaşma umuduyla, 4 Eylül Cumartesi günü Meksika’nın kuzeyine hareket etti.

Aralarında Guatemala, Nikaragua, El Salvador, Haiti, Küba ve Venezuelalıların bulunduğu göçmen grubu, aylar öncesinden Meksika Mültecilere Yardım Komisyonu'na (COMAR) resmi olarak yaptıkları iltica taleplerine yanıt gelmediği gerekçesiyle, güvenlik güçlerinin sert müdahalesini de göze alarak yola koyuldu.

Yüzlerce kişinin yer aldığı kafilede, çocukların da bulunduğu görüldü.

DÖRDÜNCÜ GÖÇMEN KAFİLESİ

Bu hafta başından beri Meksika’da toplanarak ilerleyen dördüncü göçmen kafilesi olan gruptaki bazı vatandaşlar, Meksika’dan geçmelerine izin veren resmi belgeleri beklemek için daha fazla maddi kaynaklarının bulunmadığını ifade etti.

Göçmen kafilesi, kara yolu ile yürüyerek kuzeye ilerlemeye devam ediyor.

Daha önce yola çıkan göçmen gruplar, Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik unsurlarının sert müdahalesiyle karşılaşıp dağılmıştı.

BİDEN’A MEKTUP YAZACAK

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, resmi belgeleri olmayan göçmenlerin Meksika’nın güneyinde beklemeye devam etmesi gerektiğini, önümüzdeki hafta ABD’li mevkidaşı Joe Biden’a bir mektup yazarak Orta Amerikalı göçmenlere geçici çalışma izni verilmesini isteyeceğini belirtti.

147 BİN 33 KAÇAK GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, 1 Ocak 2021 tarihinden 31 Ağustos gününe kadar ülkede toplam 147 bin 33 kaçak göçmenin tespit edildiğini bildirdi.