Meksikalı göçmenler Donald Trump yemin etmeden ABD'ye girmek istiyor

AA

Dünyanın gündemindeni en önemli konuların başında düzensiz göç var.

Orta Doğu'daki büyük göç krizinin yanında aynı şeklide Afrika ve Orta Amerika'da da benzer krizler yaşanıyor.

Meksika-ABD sınırı da bu krizin en belirgin şekilde göze çarptığı nokta.

ABD'ye geçme hayaliyle yola çıkan göçmenler, Meksika'nın Tapachula kentinden geçerek ABD sınırına doğru yürüyüşlerine devam ediyor.

MEKSİKA'DAN ABD'YE UMUT YOLCULUĞU

Yıllardır devam eden bu göç yolculuğuna sadece Güney Amerikalılar değil dünyanın baka mahrumiyet bölgelerinden çıkarak ABD'ye girmeye amacıyla bölgeye gelenler de katılıyor.

Kendi imkanları ile sınıra gelen göçmenler nehri aşarak ABD tarafına ulaşıyor.

Göçmenler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gümrük ve Sınır Koruma servisindeki randevularına gitmek için Meksika Göçmenlik Dairesi tarafından işlem görmeyi bekliyor.

TRUMP GÖREVE BAŞLAMADAN YÜRÜYÜŞ HIZLANDI

Bu umut yolculuğu ABD'deki gelişmeler açısından da önemli.

20 Ocak'ta göçmen politikalarındaki sert tavrı ve karşıt görüşüyle dikkat çeken Donald Trump yenin ederek ikinci başkanlık dönemine başlayacak.

Önceki görevi sürecinde Meksika sınırına dev durarlar kuran Trump, yemin etmeden ABD'ye girmek isteyen göçmenler yürüyüşlerine hız verdi.

Yemin töreni öncesinde ABD sınırında ciddi yoğunluk bekleniyor.