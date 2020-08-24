Melania Trump, Beyaz Saray Gül Bahçesi'nin restorasyonunu paylaştı

Çalışmalara öncülük eden First Lady Trump, bahçede Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye seslenecek.

ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyetçilerin hazırlıkları da sürüyor.

Başkan Donald Trump'ın eşi Melani Trump, yenilenen Beyaz Saray Gül Bahçesi'nden 25 Ağustos'ta Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye hitap edecek.

First Lady Trump, Instagram hesabından yeniden düzenlenen bahçeye ilişkin fotoğraflar paylaştı.

BAHÇEDEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Trump, paylaşımına, "Bu ikonik ve gerçekten muhteşem alanın yenilenmesine yardımcı olan herkese teşekkür ederiz." notunu düştü.

RESTORASYONA ÖNCÜLÜK ETTİ

Bahçe, geçtiğimiz ay sonundan bu yana düzenlenme aşamasındaydı. Melania Trump'ın, bahçenin restorasyonuna öncülük ettiği biliniyor.

Çalışmalar kapsamında dikimlerin yeniden tasarlanması ve yeni kireç taşı yürüyüş yollarının yerleştirilmesi işlemleri gerçekleştirildi.

Söz konusu bahçe, koronavirüs salgını sürecinde sosyal mesafenin gözetildiği basın toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Bu arada Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'ye Beyaz Saray'ın Kuzey Çimlerinden seslenecek.

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