Merz: Putin'e yeterli baskıyı yapacak durumda değiliz, ABD’nin yardımına bağımlıyız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Birlik Partisinin (CDU) televizyon kanalına verdiği röportajda hem Almanya’nın iç politikasına hem de uluslararası konulara ilişkin mesajlar verdi.

Merz, geçtiğimiz Ağustos ayında Avrupalı liderlerle birlikte ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin, "Bizim için önemli olan orada gerçekten tek ses olarak konuşmamızdı. Trump, o görüşmeye iyi bir hazırlıkla geldiğimizi ve aramızda hiçbir farklılık olmadığını fark etti" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA, AVRUPA’DA BİRLİK VE BERABERLİĞİN SAĞLANMASINDA LİDER KONUMUNDA"

Almanya Başbakanı, Avrupa'da yeniden birlik ve beraberliğe dönüldüğünü ve Almanya’nın bu konuda liderlik üstlendiğini ifade ederek, "Bu büyük ölçüde Alman hükümetinin ve özellikle de Almanya Başbakanının çabalarına bağlı. Bu bir kendini beğenmişlik değil, bu bizden beklenen roldür, ben de bu beklentilere karşılık vermek istiyorum. Çünkü bu bizim de çıkarımıza" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'E YETERLİ BASKIYI YAPABİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Merz, Avrupalıların ve NATO'nun Avrupa kanadının sınırlı hareket imkanlarına sahip olduğuna dikkat çekerek, olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik çabalara değindi. Merz, "Şu anda Avrupalılar olarak bunu yapabilecek durumda değiliz ve bu beni üzüyor ve meşgul ediyor. Şu anda biz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı sona erdirmesi için yeterli baskı uygulayamıyoruz. ABD’nin yardımına bağımlıyız" dedi.

"AVRUPALILAR OLARAK OYNAMAMIZ GEREKEN ROLÜ OYNAYAMADIĞIMIZ GERÇEĞİ BENİ ÜZÜYOR"

Merz, son olarak Çin’de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki törenlere değinerek şöyle dedi:

"Çin, Hindistan, Brezilya ve dünyanın diğer ülkeleri açıkça Rusya ile yeni ilişkiler, ortaklıklar kuruyor. Bu durum beni düşündüren ve endişelendiriyor. İtiraf etmek istiyorum ki şu anda Avrupalılar olarak dünyada aslında oynamak istediğimiz ve çıkarlarımızın yeterince korunması için oynamamız gereken rolü oynayamadığımız gerçeği beni üzüyor. Bu yüzden, iç politikada kısmen eleştirilse de bu konuda çok çaba sarf ediyorum. Ancak Alman Federal Şansölyesi, dış politikada, Avrupa politikasında ve iç politikada, ülkemizin özgürlük, barış ve refah içinde yaşamaya devam edebilmesi için yollar aramazsa görevini yerine getirmemiş olur"

"AB İŞLEVİNİ YERİNE GETİRMEZSE, ALMANYA KADAR ZARAR GÖREN BAŞKA BİR ÜLKE OLMAYACAK"

Merz şunları söyledi: