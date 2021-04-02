Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'da elinde bıçak taşıyan ve slogan atan birinin gözaltına alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'da elinde bıçak taşıyan bir kişi, DAEŞ'i destekleyen sloganlar attı.

Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

SUUD POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, ismi verilmeyen Mekke polis sözcüsünün Mescid-i Haram'da meydana gelen olaya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Polis sözcüsü açıklamasında, ikindi namazından sonra Harem-i Şerif'teki güvenlik güçlerinin elinde beyaz kesici bir alet taşıyan ve terör örgütlerini destekleyen sloganlar atan bir kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Sözcü ayrıca, söz konusu kişi hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Mescid-i Haram'da elinde bıçakla slogan atan kişi gözaltına alındı VİDEO

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Suudi Arabistan medyasındaki haberlerde de olay anında çekildiği belirtilen bir videoya yer verildi.

Videoda, Suudi Arabistan geleneksel kıyafetleri giymiş birisinin elinde bir bıçak tutarak terör örgütü DAEŞ'i destekleyen sloganlar attığı görülüyor.

Suudi Arabistan, Haziran 2017'de, Mescid-i Haram ve umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemleri engellemeye yönelik Cidde'de ve Mekke'de bazı hücre evlerine baskın düzenlendiğini ve biri kadın 5 teröristin gözaltına alındığını duyurmuştu.