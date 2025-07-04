Mesud Pezeşkiyan İran-İsrail gerilimini değerlendirdi

Azerbaycan’ın Hankendi kentinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 17’nci Zirve Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, zirvede konuşma gerçekleştirdi.

"NE YAZIK Kİ BU SALDIRILAR, SALDIRGAN ABD ORDUSUNUN DESTEĞİYLE SÜRDÜRÜLDÜ"

Pezeşkiyan zirvede yaptığı konuşmada, "İran’ın ABD ile yürüttüğü nükleer müzakerelerle eş zamanlı olarak Siyonist rejim ülkemize karşı vahşi, terörist ve yasadışı saldırılarına başladı." dedi.

Saldırıların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrası başta olmak üzere tüm uluslararası hukuk kurallarını açık şekilde ihlal ettiğini belirten Pezeşkiyan, şu şekilde konuştu:

Ne yazık ki bu saldırılar, saldırgan ABD ordusunun desteğiyle sürdürüldü. 12 gün süren saldırılarda, görevde olmayan askeri personel, üniversite hocaları, sivil vatandaşlar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki barışçıl nükleer tesisler ve kamu altyapısı hedef alındı. Bu saldırılar büyük insani ve maddi kayıplara neden oldu.

"İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ SAVAŞIN BÖLGEYE YAYILMASINA ENGEL OLDU"

Pezeşkiyan, şöyle dedi:

İran Silahlı Kuvvetleri, BM Şartı’nın 51’inci maddesine dayanarak meşru müdafaa hakkı çerçevesinde İran halkını, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savundu. Verilen kararlı karşılıkla saldırganlara unutulmaz bir ders verildi ve savaşın bölgeye yayılmasına engel oldu.

"ŞU ANDA EİT 2025 VİZYONU'NUN SON YILINA GİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Bölge ülkeleri ve EİT üyelerinin saldırılar sırasında sergilediği sorumlu tutum için teşekkür eden Pezeşkiyan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı başta olmak üzere birçok küresel ve bölgesel kuruluş, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını açık ve net bir şekilde kınadı. EİT’nin 17’nci Zirvesi, son saldırıları ve bunların neden olduğu bölgesel ve küresel tehditleri bir kez daha dünya kamuoyuna duyurmak için önemli bir fırsattır." dedi.

EİT çatısı altındaki bölgesel iş birliğinin son yıllarda önemli dersler barındırdığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Şu anda EİT 2025 Vizyonu’nun son yılına girmiş bulunuyoruz. Ancak bu vizyon, pandemi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle hedeflerine ulaşamadı. Bu tecrübeler, 2035 Vizyon Belgesi’nin hazırlanmasında mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İRAN'IN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NDAKİ ROLÜNE DEĞİNDİ

İran’ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ndaki (EİT) rolüne değinen Pezeşkiyan, "Komşuluk politikası, İran’ın ekonomik politikasında öncelikli olmaya devam etmektedir. Bizim için EİT, komşu ülkelerle iş birliği örgütüdür ve bu açıdan çok taraflı ekonomik diplomasinin merkezinde yer almaktadır. EİT’nin gücüne, potansiyeline ve üye ülkeler ile bölgenin büyümesini, kalkınmasını ve direncini artırabileceğine inanıyoruz." dedi.

"BÖLGE İÇİ TİCARET ORANI BUGÜNE KADAR BEKLENTİLERİ KARŞILAMAMIŞTIR"

EİT 2035 Vizyonu’nun net ve ulaşılabilir hedefler içermesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, şeklinde konuştu:

Bu vizyonun en önemli başlıklarından biri 2035 Ticaret Vizyonu’dur. Ne yazık ki bölge içi ticaret oranı bugüne kadar beklentileri karşılamamış ve yüzde 8 gibi çok düşük bir seviyede kalmıştır. Oysa EİT 2025 Vizyonu’nda bölge genelinde serbest ticaret hedeflenmişti ancak bu hedef henüz gerçekleştirilememiştir.

"2035'E KADAR EİT SERBEST TİCARET BÖLGESİ KURULMALIDIR"

Pezeşkiyan, şöyle dedi:

Yakında revize edilmesi planlanan kısa vadeli ticaret anlaşması, önümüzdeki on yıl için yeterli olmayacaktır. EİT serbest ticaret müzakereleri derhal başlamalı ve 2035’e kadar EİT Serbest Ticaret Bölgesi kurulmalıdır. Denize kıyısı olmayan ülkelerin açık denizlere ve küresel pazarlara daha ucuz ve kolay erişim imkanına sahip olması sağlanmalı, İran ve diğer üye ülkeler, bu alanda transit kolaylıkları ve yeni ayrıcalıklar sunmalıdır.

"İRAN, ÜYE ÜLKELERİN LİDERLERİNİ AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYACAKTIR"

Pezeşkiyan, "Son olarak İran, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 18’inci Zirve Toplantısı’na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ilan eder ve üye ülkelerin değerli liderlerini ağırlamaktan onur duyacaktır." şeklinde konuştu.