Mesud Pezeşkiyan: Nükleer silah arayışında değiliz

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı devam ediyor.

Çevre coğrafyaları da içine alarak devam eden savaşta, karşılıklı açıklamalar da ardı ardına gerçekleşiyor.

Bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bir açıklamada bulundu.

NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Nevruz Bayramı'na ilişkin video mesajını yayımladı.

Pezeşkiyan, belirsizlikleri ve farklılıkları bir kenara bırakmaları gerektiğini söyleyerek, Nevruz'un İran kültüründe yeni bir başlangıç olduğunu ve bu yıl Nevruz'a her zamankinden daha fazla ihtiyaçları bulunduğunu bildirdi.

"DOSTLARIMIZLA TÜM SORUNLARI ÇÖZMEYE HAZIRIZ"

Komşularla çatışma yaşamak istemediklerini dile getiren Pezeşkiyan, “Duamız, Allah'ın, ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunları veya zararları ortadan kaldırmamıza yardım etmesidir. Sevgili dostlarımız, sizlerle tüm sorunları çözmeye hazırız.” açıklamasında bulundu.

Pezeşkiyan, İran'da hiçbir yetkilinin kitle imha silahlarının geliştirilmesine yönelik bir adım atamayacağını veya bu yönde bir eğilimi destekleyemeyeceğini kaydederek, şu ifadelerde bulundu:

"NÜKLEER SİLAH ARAYIŞINDA DEĞİLDİK"

Biz hiçbir şekilde nükleer silah arayışında değildik. Savunma Konseyi üyeleri ve komutanlarla Devrim Lideri Ali Hamaney’i her ziyaret ettiğimizde, kendisi nükleer silahların İslam hukukunca yasaklandığını kesin bir dille ifade ederdi.



Bölgede barış ve huzur yaratmak için, Orta Doğu'daki İslam ülkelerinden oluşan bir güvenlik yapısı kurulmasını ve bu yapının bölgede barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına almasını öneriyoruz.