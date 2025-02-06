Mesud Pezeşkiyan'dan 'nükleer silah' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan,1979 devriminin yıldönümü münasebetiyle Tahran'daki büyükelçiler ve yabancı misyon şefleriyle bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin detaylar İran resmi haber ajansı IRNA'da yer aldı.

"BU ÜLKEDE İDDİA EDENLER DAHİ BİZİ NÜKLEER SİLAHA YÖNLENDİREMEZ"

Nükleer silah kullanmanın ülke doktirininde yeri olmadığını yineleyen Pezeşkiyan, şöyle dedi:

Savaş bizim lehimize değil. Biz nükleer silah peşinde değiliz. Bu, ülke liderinin (Ali Hamaney) fetvasıdır. Bu ülkede (nükleer silahın olmasını) iddia edenler dahi bizi nükleer silaha yönlendiremezler. Çünkü İran yönetim doktrininde masum insanların katledilmesi asla kabul edilemez.

İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere saldırmasıyla birlikte İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında iddialarda bulunduğuna değinen Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın söz konusu tesisleri defalarca denetlediğini vurguladı.

"DÜŞMANLARIN İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRI TEHDİTLERİNE YILLARDIR AŞİNAYIZ"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, ülkedeki nükleer tesislere saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini belirtti.

Şehit Behnam Bakıri İnsansız Hava Aracı Gemisi'nin Devrim Muhafızları Donanması'na katılması programında konuşan Selami, şu ifadeleri kullandı:

Düşmanların İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerine yıllardır aşinayız ve her zaman ciddiye alıyoruz. Ancak tehditlerden daha önemli olan, onlara nasıl yanıt vereceğimizdir ve biz, her türlü saldırıya karşılık vereceğiz.