Mesut Barzani'den Colani'ye destek: Açıklamalarından memnunuz

Suriye'de yeni dönem başlıyor...

Suriye'de 54 yıllık Esed, 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te resmen son buldu.

Devrimin öncü isimlerinden HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve devrim sonrası istikrar mücadelesi için canhıraş çalıştıklarını söyledi.

"KÜRTLERLE TERÖRÜ BİR TUTAMAYIZ"

Suriye'deki devrimin öncülerinden Ahmed el-Şaraa, basın mensuplarına verdiği demeçte Savunma Bakanlığının ülkedeki tüm silahlı grupları feshedeceğini, bölgenin hızla sivilleşeceğini vurguladı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG ile devam eden çatışmalara ilişkin soruyu da cevaplayan Colani, "PKK ile Kürt halkımızı bir tutamayız. Terör örgütü ile Kürt vatandaşlarımız arasında büyük fark var" ifadelerini kullandı.

"KÜRT HALKI SURİYE'NİN BİR PARÇASIDIR"

Colani, "Kürt halkı Suriye’nin bir parçasıdır. İnşallah geleceğin Suriye’sinde Kürtler temel bir rol oynayacaklar" ifadelerini kullandı.

BARZANİ'DEN DESTEK GELDİ

Colani'nin bu açıklamalarına Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'den destek geldi.

"AÇIKLAMALARINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Barzani, Colani'nin Kürt halkını, Suriye'nin geleceğiyle bağlantılı bir parça ve kardeş olarak tanımlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"KÜRT HALKINA YAPILAN HAKSIZ MUAMELENİN SON BULMASINI DİLİYORUZ"

Mesut Barzani’nin ofisinden Suriye'deki son gelişmelere ilişkinyapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Sayın Ahmed Şera’nın, Suriye’de Kürt halkı hakkında verdiği demeci gördüm, Kürt halkını, Suriye'nin geleceğiyle bağlantılı bir parça ve kardeş olarak tanımladı. Bu perspektif hem Kürtler hem de Suriye'nin geleceği adına memnuniyet verici ve olumlu karşılıyoruz. Bu adımın tarihin seyrini düzeltmeye vesile olmasını umuyor, geçmişte Suriye'de Kürt halkına karşı yapılan yanlış ve haksız muamelenin düzeltilmesi için bir başlangıç olmasını diliyoruz. Bu bakış açısı güçlü bir Suriye'nin inşasına vesile olur, Kürtler, Araplar ve Suriye'deki diğer tüm bileşenler bu fırsattan yararlanmalıdır. Böylece bu fırsatı değerlendirip, birlikte, güçlü, özgür ve demokratik bir Suriye kurma sürecine katılım sağlayabilirler.