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- Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile Kudüs’ü görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile Kudüs’ü görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Kudüs’te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları telefonda görüştü.
- AA
- 11.05.2021 - 00:31
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
KUDÜS'TE YAŞANAN SON GELİŞMELER VE ATILACAK ADIMLAR KONUŞULDU
Görüşmede, Kudüs’te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.
İSRAİL POLİSİ, MESCİD-İ AKSA'DA İBADET EDEN FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE ETMİŞTİ
Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.