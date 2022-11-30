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    Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, Cleverly ile Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomik ve savunma alanlarındaki iş birliğini ele aldı.
    • 30.11.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:58
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    Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

    Bakan Çavuşoğlu, burada kritik temaslarda bulundu.

    Çavuşoğlu, görüşmeleri kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

    Ekonomik ve savunma iş birliği masada

    İngiliz mevkidaşıyla görüşmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bükreş'teki temaslarımıza Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile devam ettik." dedi.

    AA'nın haberine göre, Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki son gelişmeler ile ekonomik ve savunma iş birliğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü #2


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