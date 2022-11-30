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Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Cleverly ile Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomik ve savunma alanlarındaki iş birliğini ele aldı.