Michael Doran, ABD - Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

Afganistan'daki son duruma işaret eden Doran, buradaki iş birliğinin iki ülke arasındaki diyaloğu olumlu etkileyeceğini söyledi. Doran, Biden'ın Türkiye ile çalışması gerektiğini vurguladı.

ABD merkezli Hudson Enstitüsü'nde kıdemli uzmanı Michael Doran, Ankara ile Washington arasında olası iş birliği konularını değerlendirdi.

Doran, bunlardan birinin Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenli bir şekilde işletilmesi olduğunu ifade etti.

"ABD-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNİN OLUMLU ETKİSİ OLUR"

ABD ile Türkiye'nin havalimanı konusunda iş birliği yapmasının, iki ülke arasındaki ilişkiler üzerinde çok olumlu bir etkisi olacağını söyleyen Doran, şunları söyledi:

"Bunun daha geniş ilişkiler üzerinde son derece olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum ya da en azından ABD ve Türkiye arasındaki askeri ilişkiler üzerinde çok olumlu bir etkisi olacak ki bu da şu an için çok önemli."

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞILMALI"

Terör örgütü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkının olmadığının altını çizen Amerikalı uzman, ABD Başkanı Joe Biden'a tavsiyede bulundu.

Doran, Suriye'de doğru sonuca varmak için doğrudan Türkiye ile çalışılması gerektiğini vurguladı.

"ÇOK İYİYE İŞARET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Doran, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin tarihsel açıdan ilişkilerin temel taşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ABD, YPG'yi desteklemeye başladığından beri bu ilişki gerçekten kötüleşti ve güçlü askeri iş birliğine ne kadar hızlı dönebilirsek her iki ülke için de o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Türk yönetimi ABD'nin (Afganistan'dan) geri çekildiğini ancak yine de orada çıkarları olduğunun farkında.

ABD de Türkiye'nin yapabileceği, öne çıkarabileceği ve ittifaka büyük katkı sağlayacak bazı yeteneklere sahip olduğunun farkında. Dolayısıyla bunun, Türkiye ilişkilerinin geleceği için çok iyiye işaret olduğunu düşünüyorum."

"ABD'NİN YPG/PKK İLE İLİŞKİSİ..."

Doran, ABD'nin YPG/PKK terör örgütü ile iş birliğini bitirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Şahsen ben her zaman YPG ile ortaklığın son derece dar görüşlü ve açıkçası yanlış olduğunu düşündüm. Çünkü benim görüşüm YPG'nin PKK olduğu, Türkiye'nin yakın bir müttefik olduğu ve ABD'nin en yakın müttefikimizin en nefret edilen düşmanını desteklediği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

"YPG/PKK İLE ORTAKLIĞIN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Amerikan ordusunun YPG/PKK ile ortaklığının hiçbir anlamı olmadığını belirten Doran, "Sanırım ABD'de uzun zamandır bunun doğru olmadığına dair artan bir farkındalık var." ifadesini kullandı.

Doran, ABD'nin kendi kendini bu konuma getirdiğini ifade ederek, "Bana kalsa YPG ile olan ilişkiyi keser ve Suriye'de doğru sonuca ulaşmak için doğrudan Türklerle çalışırdım." dedi.

"OBAMA SİNSİ BİR ŞEKİLDE..."

Washington yönetiminin terör örgütü YPG/PKK'ya ihtiyaçları olduğunu ileri sürerek ilişki kurması ancak bu ilişkinin bir noktada, ele geçirilen toprakları yönetmeye kadar varan stratejik bir ortaklığa dönüşmeye başlaması konusunda ABD'yi bu noktaya getiren şeyi Michael Doran, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran siyaseti olarak yorumladı.

Doran "Bunu anlamanız için Obama yönetiminin stratejik zihniyetini anlamalısınız. Obama yönetimi, Amerikan halkına belli etmeden sinsi bir şekilde, ABD'yi Orta Doğu'da İran'la aynı çizgiye getiriyordu. Esad'a karşı olan muhalefeti desteklemek istemedi çünkü Esad İran'ın en yakın müttefikiydi." ifadelerine yer verdi.

Obama'nın ayrıca Amerikan kamuoyuna karşı DEAŞ ile mücadele etmek zorunda hissettiğini belirten Doran ancak bunu İran'la kurulan ilişkiyi zedelemeden nasıl yapacağı konusunda bir yol bulmaya çalıştığını kaydetti.

"WASHINGTON'DA HALEN BİRÇOK KİŞİ BUNU ANLAMIYOR"

Doran, Obama yönetiminin YPG ile aynı çizgiye gelmesini şöyle açıkladı:

"Bu örgütü (DEAŞ) bitirmek için Türklerle çalışsaydı, Esad'a muhalif olanları güçlendirecekti, bunu istemiyordu. Diğer taraftan, Ruslarla da iyi geçinmek istedi. Muhaliflerle çalışsaydı Rusların elini zayıflatmış olurdu ve bu da İran nükleer anlaşmasını imkansız kılardı. İranlılar da bunu kendilerine karşı atılmış bir adım olarak görürdü. Yani değişen dengeyi kendi aleyhine görürdü. Elde kalan yol, YPG ile çalışmaktı. Çünkü tarihsel olarak PKK'nın Ruslarla ilişkileri vardı. İran ile de arası kötü değildi. Esad ile de geçici bir anlaşması vardı.

Esad, tüm güçlerini batıya kaydırmak zorunda olduğunu ve bunun ülkenin doğusunda bir güç boşluğu oluşturacağının farkındaydı. O boşluğu kim dolduracaktı? Türkiye. Türkiye'nin o boşluğu doldurmasını istemedi. Bu yüzden Esad, YPG/PKK'yı sevmediği halde Türklerin oraya girmesine karşı onlarla (YPG/PKKK) yola gitmeyi tercih etti. ABD de bu pozisyonu benimsedi. Bunu açıkça ifade etmediler ama yaptılar ve Washington'da halen birçok kişi bunu anlamıyor."





"BIDEN'IN TÜRKİYE İLE ÇALIŞMASI GEREKİR"

İran destekli güçlerin Irak ve Suriye'de ABD güçlerine saldırdığı halde Joe Biden yönetiminin, İran ile nükleer anlaşmaya dönmeye çalıştığı konusundaki çelişkinin ortada olduğunu vurgulayan Doran, şöyle dedi:

"Biden yönetiminin, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (İran nükleer anlaşması) üzerinde İran'la bir mutabakata varmaya çalıştığı sırada, Amerikalılar, Devrim Muhafızları'nın kontrolü altındaki İran destekli güçler tarafından doğrudan saldırı altındalar. Açık olalım. Yani bu hiç mantıklı değil.

Bu rejimin ABD ile bir anlaşma imzalayacağına inanmak hayal ürünü. Bu yüzden yapılacak doğru şey, müttefikimiz, dünyanın o bölgesini istikrara kavuşturmak için stratejik meselelerde yarım asırlık iş birliğine sahip olduğumuz Türkiye ile çalışmaktır."





"İSRAİL GAZINI YUNANİSTAN ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GÖTÜRMEK FANTEZİ"

Doran, ABD yönetimlerinin Doğu Akdeniz konusundaki tutumlarını da eleştirdi. ABD'nin rolünün Akdeniz'de ara buluculuk olması gerektiğine işaret eden Doran, iki ülke arasında bir orta yolun bulunması gerektiğini belirtti.

Doran, İsrail ile Yunanistan'ın, Avrupa'ya gaz transferi için ortaklık yapmasını fantezi olarak yorumlayarak, "İsrail gazının yani Doğu Akdeniz gazının Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmesinin ticari olarak uygun bir yolu yok. Bu bir fantezi. Ticari olarak uygun rota Türkiye'den geçiyor." dedi.

Doran, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye, İsrail ve Yunanistan arasında paylaşmak konusunda bir anlaşma olmasının, bölgedeki herkesin yararına olacağını ifade etti.