Michelle Obama depresyona girdi

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, koronavirüs salgını ve ülkedeki ırkçılık nedeniyle yaşadılarını anlattı.

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, son dönemde zor günler geçiriyor.

Yaşadıklarını bir podcast yayınında anlatan Obama, ABD'nin koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısı nedeniyle zirvede yer alması ve ülkede artan ırkçılığın kendisini zorladığını söyledi.

"GECE UYANIYORUM"

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi, "Gecenin bir yarısı uyanıyorum çünkü bazı şeyler için endişeleniyorum ve bir kasvet var." dedi.

"DEPRESYON YAŞIYORUM"

Açıklamasında Başkan Donald Trump yönetimini de eleştiren Obama, "Hafif derecede bir depresyon yaşadığımı biliyorum. Sadece karantina yüzünden değil. ABD'deki ırksal sorunlar ve her gün bu yönetimin ikiyüzlülüğünü tanık olduğum için. Çok üzücü." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR ÖYKÜYE UYANMAK YORUCU"

George Floyd'un ölümünün ardından Amerika'daki ırksal soruna değinen Michelle Obama, "Siyah bir adamın veya siyah bir kişinin bir şekilde yaralanmasının, öldürülmesinin veya yanlış bir şekilde bir şeyle suçlanmasının başka bir öyküsüne uyanmanın yorucu" olduğunu açıkladı.

ABD HALKI KORONA NEDENİYLE ZORDA

Bir araştırmaya göre ABD'de yaşayanlar, diğer ülke halklarına kıyasla koronavirüs nedeniyle daha çok akıl sağlığı sorunu yaşıyor.

Koronavirüs salgını başladığından bu yana, ABD'deki her üç yetişkinden biri anksiyete veya depresif bozukluk belirtileri bildirdi.

Öte yandan çok sayıda araştırma, salgının beyaz olmayan insanları, özellikle siyahları en çok etkilediğini gösterdi.

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