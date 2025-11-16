Michelle Obama'ya göre ABD bir kadın başkana hazır değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de başkanlık açıklamaları devam ediyor...

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen bir programda oyuncu Tracee Ellis Ross'un sorularını yanıtladı.

"ABD KADIN BAŞKANA HAZIR MI?"

Obama, Ross'un, "ABD’de bir kadın başkan için ortam hazır mı?" sorusuna, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olmasını anımsatarak “Önceki seçimde gördüğümüz üzere hazır değiliz.” yanıtını verdi.

"BİR KADINA HAZIR DEĞİLSİNİZ"

Michelle Obama, "Bu nedenle 'Başkanlık seçimleri konusunda bana bakmayın bile' diyorum çünkü hepiniz yalan söylüyorsunuz. Bir kadına hazır değilsiniz." dedi.

Obama, bir kadının ABD Başkanı olması için "görüşlerin değişmesi gerektiğini ve birçok erkeğin bir kadın tarafından yönetilebileceğini düşünmediğini" söyledi.