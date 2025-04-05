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AA

Microsoft’un 50. yıl dönümü kutlamaları, beklenenin aksine teknoloji değil, protestolarla gündeme oturdu.

Şirketin İsrail ile yaptığı iş birliklerine tepki gösteren bazı çalışanlar, etkinlik sırasında sahneye çıkarak yöneticilere sert eleştiriler yöneltti.

Protestolar, yapay zekanın askeri amaçlarla kullanılmasına karşı yükselen kurumsal iç itirazları bir kez daha gündeme getirdi.

PARTİ SAHNESİNDE TEPKİ

Microsoft AI CEO’su Mustafa Süleyman, şirketin 50. yıl dönümü partisinde konuşma yaptığı sırada protestoyla karşılaştı.

Seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Microsoft çalışanı Ibtihal Aboussad, Süleyman’a dönerek şunları söyledi:

Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor.

Aboussad, konuşmasının ardından sahneye kefiyesini fırlattı ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Süleyman ise Aboussad’a “İtirazın için teşekkür ederim, seni duyuyorum.” yanıtını verdi.

"HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN"

Etkinliğin bir diğer kısmında ise, Microsoft Yapay Zeka Bölümü’nde yazılım mühendisi olan Vaniya Agrawal, sahnedekilere seslendi.

Bill Gates, Steve Ballmer ve Satya Nadella'nın bulunduğu sırada yüksek sesle “Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz.” diye bağırdı.

Agrawal, konuşmasına şöyle devam etti:

Gazze’de 50 bin Filistinli, Microsoft teknolojisiyle öldürüldü. Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun. İsrail ile bağlarınızı kesin.

Bu sözlerinin ardından Agrawal da güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.

"BU ŞİRKETTE KALARAK SUÇA ORTAK OLUYORUZ"

Agrawal, protestosunun ardından Microsoft yöneticilerine bir e-posta göndererek istifa edeceğini bildirdi. E-postasında şu ifadeleri kullandı:

Bu şirket için çalışarak hepimiz suç ortağı oluyoruz.

Ibtihal Aboussad ise çalışmalarının askeri amaçlarla kullanılacağından haberdar edilmediğini belirtti. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

İnsan haklarını ihlal eden kodlar yazmak için imza atmadım. Microsoft’un çalışmalarımı İsrail ordusuna ve hükümetine satacağı konusunda bilgilendirilmedim.

PROTESTOLAR DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ

Etkinliğin yapıldığı alanın dışında da bazı çalışanlar ve gruplar Microsoft’u protesto etti.

Şirketten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Tüm seslerin duyulması için birçok yol sağlıyoruz. İnsanların sesini duyurmasının iş kesintisine neden olmayacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Böyle bir durumda katılımcılardan yerlerini değiştirmelerini rica ediyoruz. İş uygulamalarımızın en yüksek standartlara uygun olmasını sağlamaya kararlıyız.

YAPAY ZEKA BOMBARDIMAN HEDEFİ SEÇİMİNDE KULLANILDI

Associated Press’in 2025’in başlarında yayımladığı araştırmaya göre, Microsoft ve OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka modelleri, Gazze ve Lübnan’daki bombardıman hedeflerinin belirlenmesinde İsrail askeri programı kapsamında kullanıldı.