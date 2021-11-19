Mihail Saakaşvili'nin açlık grevini bitireceği açıklandı

Hapishanede tutuklu olan Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, açlık grevini sonlandıracağı bildirildi.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'de yeni gelişmeler yaşandı.

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki 18 No’lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne götürülmesine karar verilmişti.

Saakaşvili, dün akşam saatlerinde ise sağlığının bozulması ve bilincinin kaybetmesi üzerine cezaevinin hastanesindeki yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Saakaşvili’nin durumunun kötüleşmesi üzerine basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı Rati Bregadze, "Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Savunma Bakanlığına bağlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesine transfer etmeyi teklif ediyoruz" dedi.

50 GÜNLÜK AÇLIK GREVİ SON BULACAK

Adalet Bakanı Bregadze’nin teklifi üzerine Saakaşvili’nin avukatı Nika Gvarami’ya cezaevinde Saakaşvili ile görüşerek, “Mihail Saakaşvili Gori Hastanesine nakledilmeyi kabul ediyor ve Gori Hastanesine nakledilir edilmez açlık grevine son verecek" ifadelerini kullandı. Saakaşvili, 50 gün sonra açlık grevini sonlandırmış olacak.

"AÇLIK GREVİNİ SONLANDIRMAYA KARAR VERDİM"

Tiflis’teki Saakaşvili’ye destek gösterisine telefonla bağlanan Gvarami ayrıca, Saakaşvili’nin halka hitap ettiği mektubu okudu. Saakaşvili mektubunda, "Yaptığım otoyolda, inşa ettiğim Gori Hastanesine gitmeyi ve oraya varır varmaz açlık grevini bitirmeyi kabul ettim ama yasadışı tutukluluğuma gerçekten katlanmayacağım ve umarım siz de katlanmazsınız. Zafere daha önce hiç olmadığı kadar inanıyorum ve şimdi kazanma zamanının geldiğine inanıyorum. Dışlanmışlık yok, kayıp saniye yok, geri adım yok" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE ELBETTE DEVAM EDECEK"

Daha sonra mitingde konuşma yapan Saakaşvili’nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Harekat partisinin lideri Nika Melia, mücadele bitmedi, bir sonraki eylem planı hakkında sizi bilgilendireceğiz mesajını verdi. Melia, "Mücadele elbette şiddet içermeyen ama çok şiddetli biçim ve yöntemlerle devam edecek. Yakın gelecekte bir sonraki eylem planı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Mutluyuz, insanca, biliyoruz ki Mihail Saakaşvili, Elene Khoştari’ya ve açlık grevindeki diğer arkadaşlarımızın artık ölüm tehlikesi yok. Siyasi, yurttaşlık sevinci söz konusu olduğunda sadece insani bir neşedir" dedi.

Mihail Saakaşvili'nin açlık grevini bitireceği açıklandı VİDEO