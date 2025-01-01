Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı

DHA

İtalya'nın Milano kentinde dikkat çeken bir karar yürürlüğe girdi.

Milano Belediye Meclisi, 2020'de kent için kademeli yasaklamalar ve sigara kullanımının azaltılması çağrısında bulunan bir hava kalitesi yönetmeliğini kabul etmişti.

Yönetmelik kapsamındaki ilk yasak 2021 yılında yürürlüğe girerek halka açık parklarda, çocuk oyun alanlarında, otobüs duraklarında ve spor tesislerinde sigara içilmesini yasaklamıştı.

AÇIK ALANLARDA SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANDI

Alınan kararların ardından açık alanlarda sigara içilmesiyle ilgili yeni bir düzenlemeye daha gidildi.

Milano’da, bugün itibariyle açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı.

Yasak, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak.

EN AZ 10 METRE MESAFE VE BELİRLİ ALAN KURALI

Sigara içmek isteyenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek.

Yasağa uymayanlara 40 ila 240 euro arasında para cezası uygulanacak.