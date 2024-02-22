Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşuyla dünya çapında ilgi odağı oldu Türkiye, savunma sanayiinde kendi kendine yeterlilik oranını artırmayı hedefliyor. Dünya basınında KAAN hakkında çıkan haberlerde, "Türkiye için umut verici bir adımın habercisi" denildi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

KAAN, 13 dakika havada kalarak 8 bin feet irtifada 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

Söz konusu uçak, uluslararsa ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor.

Welt: Türkiye başardı

Almanya basınından Welt, "Türkiye, savaş uçağı ülkesi olmayı başardı." ifadesini kullandı.

Sürecin "alışılmadık derecede" kısa olduğu, ancak KAAN savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı kaydedildi.

Kendi kendine yeterlilik çabası

Türkiye'nin, savunma alanında kendi kendine yetme yolunda ilerlediği belirtilerek şunlar aktarıldı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu (KAAN), ABD'ye karşı bir zafer anlamına geliyor.



Ankara, modern savaş uçağı üretiminde giderek daha fazla kendi kendine yeterlilik çabasında.

Radar tarafından tespit edilmesi zor

Çift motorlu savaş uçağının, 5. nesil olarak adlandırılan ve gizlilik özelliklerine sahip bir model olduğu, bu nedenle radar tarafından tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi.

KAAN'ın, 2030 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ndeki ABD F-16 modelinin tamamen veya kısmen yerini alması beklendiği vurgulandı.

Frankfurter Allgemeine: KAAN'ı sundular

Frankfurter Allgemeine gazetesinin de "Türkiye KAAN'ı sundu" başlıklı haberinde, Türk yapımı ilk savaş uçağının ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı ifade edildi.

Uçuşun tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın X sosyal medya platformunda, "Ukraynalı şirketlerin Türkiye için çok önemli olan bu projeye katılmalarından memnuniyet duyduğunu" yazdığına dikkati çekti.

Gazete, şimdiden Ukrayna'nın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ile ilgilendiği aktarıldı.

Business Insider: Türkiye için umut verici bir adımın habercisi

ABD merkezli Business Insider, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağının, ilk uçuşunu çarşamba günü tamamladığını aktardı.

Uçuşla ilgili videoya yer verilen haberde, "Türkiye F-35 alamadı ama üzerinde çalıştığı yeni 5'inci nesil savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı." denildi.

Çarşamba günkü uçuşun, ABD öncülüğündeki F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarılan Türkiye için "ileriye doğru umut verici bir adımın habercisi" olduğu vurgulandı.

Defense News: Türkiye birkaç ülke arasına giriyor

Yine ABD merkezli Defense News dergisi, "Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı ilk uçuşa çıktı." dedi. KAAN'ın uçuş süresi, irtifası ve ulaştığı hız ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Türkiye'nin, savaş uçağı geliştirme programını Aralık 2010'da başlattığı anımsatılarak şöyle denildi:

Ağustos 2011'de hükümet ile şirket arasında kavramsal tasarım sözleşmesi imzalandı. Ağustos 2016'da ise geliştirme sözleşmesi imzalandı.



Program, Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030'lu yılların ötesindeki ihtiyaçlarını karşılayacak. F-16 filosunun yerine 5'inci nesil savaş uçağının sahaya sunulması hedefleniyor.



Türkiye, ileri savaş uçakları üretimine yönelik teknolojiden altyapıya, insan kaynaklarından üretim kabiliyetine kadar tüm değerler zincirine sahip birkaç ülkeden biri olmayı hedefliyor.

Türkiye'nin umut ışığı

Havacılık sitesi Flugrevue'deki haberde de KAAN'ın Türkiye'nin umut ışığı ve gökyüzündeki yeni savaş uçağı olduğu belirtildi.

Gizli özelliklere sahip Türk milli muharip uçağının, başarılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki amiral gemisi olması beklenen KAAN'ın ilk uçuşunu 13 dakika sürdüğü ve 2440 metre irtifaya çıkarak saatte 425 km hıza ulaştığı kaydedildi.