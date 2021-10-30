Milorad Dodik, Bosna Hersek'te ikinci ordu kurmayı hedefliyor

Bosna Hersek içindeki Sırpların lideri olarak bilinen Milorad Dodik, ülkedeki üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun ülkey, parçalamak olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki Sırpların lideri Milorad Dodik, silahlı kuvvetler de dahil olmak üzere devlet kurumlarından çekilmek istediğini açıkça bildirerek Bosna Hersek'i bölme planını dile getirdi.

Rusya tarafından da desteklenen Dodik, planlarına pek olumlu bakmayan uluslararası toplumdan da rahatsız olduğunu belirtti.

''ANAYASA'NIN İHLALİ OLUR''

Avrupa Birliği Askeri Komitesi Başkanı Claudio Graziano ise bu durum karşısında birleşik Bosna silahlı kuvvetlerine desteğini dile getirdi.

Bosna'nın uluslararası barış elçisi Christian Schmidt, devam eden siyasi krizle ilgili olarak parlamentoya hitaben yaptığı konuşmasında, Sırp devlet kurumlarının ablukasının buna neden olduğunu öne sürerek "Son 26 yılda elde edilen kazanımların geri alınmasının kabul edilemez." dedi.

Schmidt, devlet kurumlarının tek taraflı olarak ortadan kaldırılmasının Bosna için "çok ciddi bir gerileme" olacağını söyledi.

Hareket, aynı zamanda ülkenin anayasası olarak da hizmet eden 1995 Dayton Barış Anlaşması'nın ihlali oldu.

''BOSNA'DA BARIŞ TEHLİKEDE''

Srebrenica Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Dodik, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2007 yılında soykırımdan sorumlu tuttuğu kurum olan Bosnalı Sırp Ordusu'nun yeniden kurulmasına doğru ilerliyor. Bu artık birinci dereceden bir güvenlik krizi. Bosna'da barış tehlikede. Konuşma zamanı bitti." sözleriyle tepkisini gösterdi.

SREBRENİTSA KATLİAMINI HATIRLATTI

1995'teki savaşta birbirleriyle savaşan Sırp, Hırvat ve Boşnak bileşenler barıştan sonra ülkenin ortak silahlı kuvvetlerini oluşturulmuştu.

1995 Dayton Barış Anlaşmaları, Bosna'yı etnik hatlarda iki özerk bölgeye, Sırpların yönetimindeki Sırp Cumhuriyeti ile Hırvatlar ve Boşnaklar tarafından paylaşılan Federasyona böldü.