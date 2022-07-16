Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılan Joe Biden, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ele alındı.

ABD'nin 46. başkanı olan Joe Biden, 13 Temmuz'da İsrail'den başlayarak Ortadoğu turuna çıktı.

Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkeler, Mısır, Irak ve Ürdün'den liderlerin yanı sıra ABD Başkanı Biden'in katılımıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek zirve öncesi Abdulfettah es-Sisi ile Joe Biden ikili görüşme yaptı.

İkili ilişkilerin devam etme arzusu dile getirildi

Mısır Cumhurbaşkanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "İki dost ülkenin mevcut iş birliği çerçevesinde stratejik koordinasyon ve istişarelerini önümüzdeki dönemde de geliştirerek devam ettirme noktasında arzularını ifade ettiği" belirtildi.

"İlişkiler barış ve istikrara katkı sağlıyor"

Açıklamaya göre Sisi, "Mısır'ın dost iki ülkenin seçkin ilişkilerini güçlendirme noktasında kararlılığını ifade ederek, bu ortaklığın bölgede barış ve istikrara olumlu katkı yaptığını" söyledi.

Biden Mısır'ın önemini vurguladı

ABD Başkanı Biden ise görüşmede, bölgede barış ve güvenliğin korunması adına Sisi önderliğindeki Mısır'ın önemini vurguladı.

İkilinin görüşmede ayrıca Etiyopya ile Mısır arasındaki Hedasi Barajı sorunu ile Filistin meselesine değindiği aktarıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi düzenlenecek

AA'nın haberine göre, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkeler, Mısır, Irak ve Ürdün'den liderlerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla bugün Suudi Arabistan'da "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi" düzenlenecek.