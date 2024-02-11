Mısır: İsrail’in Refah’a saldırması halinde barış anlaşmasını askıya alacağız Mısır tarafından, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı uyarısı yapılarak, böyle bir saldırı sonrası İsrail ile barış anlaşmasını askıya alacakları açıklandı.

AA & Ensonhaber

İsrail’in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik saldırı planlarına yönelik tepkiler giderek artıyor.



İki Mısırlı yetkili, Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması olan Camp David Anlaşması’nı askıya alacağını iddia etti.

"Refah'a düzenlenecek herhangi bir operasyon felaket olacak"

Mısırlı yetkililer, Refah’a yönelik saldırıların Gazze Şeridi’ne yardımların yapıldığı ana yolun kapanmasına neden olacağını ifade etti.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 2,3 milyonluk nüfusun yarısından fazlası Refah'a sığınırken, birçok ülke ve uluslararası kuruluş Refah’a düzenlenecek herhangi bir operasyonun felaket olacağını ifade etti.

Camp David Anlaşması

Mısır ve İsrail arasında 1970’lerin sonunda ABD arabuluculuğunda imzalanan barış anlaşması ile ilk kez bir Arap ülkesi İsrail'i resmen tanımış ve ele geçirdiği topraklar üzerindeki varlığını meşru olarak kabul etmişti.

Anlaşma, ayrıca İsrail ve Mısır’ın sınır hattında kuvvetlerini konuşlandırmasını düzenleyen çeşitli hükümler içeriyor.