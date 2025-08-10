Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım tırı sınırdan geçmeye başladı

Filistin'in Gazze Şeridi bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'ndan yardım tırları geçmeye başladı.
Refah Sınır Kapısı'nın yakıt taşıyan tankerler, Filistinlilere ulaştırmak için insani yardım malzemesi yüklü tırlar geçiyor.
Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tırın girişi devam ediyor.
TIBBI MALZEME VE YAKIT DESTEĞİ
Tırların, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ulaştırmak üzere tıbbi malzeme ve yakıt taşıdığı aktarıldı.
Mısır’dan yola çıkan tırlar, Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafından geçerek İsrail tarafındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda güvenlik kontrollerinin sağlanması için bekletiliyor.