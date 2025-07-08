Mısır'da iletişim merkezinde çıkan yangında 22 kişi yaralandı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahire şehir merkezindeki Ramses Central binasında çıkan yangında 14 kişinin yaralandığı, yaralıların tedavi için Ramses Caddesi'ndeki Kıpti Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hussam Abdulgaffar da yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 22'ye ulaştığını, hastaların el-Kattamiye, el-Munira ve ed-Demirdaş hastanelerine nakledildiğini söyledi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Abdulgaffar, yaralanmaların büyük kısmının boğulma ve birinci derece yanıklardan kaynaklandığını, tüm yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu ifade etti.

Mısır resmi haber ajansı MENA, Kahire Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, olası yeniden alevlenmelere karşı binada soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

YANGIN NEDENİYLE İLETİŞİMDE AKSAMALAR YAŞANDI

Mısır Telekomünikasyon Şirketi tarafından yapılan açıklamada, yangına sivil savunma ekipleriyle iş birliği içinde hızla müdahale edildiği, söndürme sırasında işçilerin güvenliğini sağlamak ve alevlerin yayılmasını önlemek için binanın elektriğinin tamamen kesildiği belirtildi.

Yangın nedeniyle bazı telekomünikasyon hizmetlerinde geçici kesintiler yaşandığı kaydedildi.

"HİZMETLERİ FAALİYETE GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI"

Açıklamada, "İtfaiye çalışmaları tamamlandıktan sonra etkilenen tüm hizmetler tespit edilerek zarar gören kullanıcıların mağduriyetleri giderilecektir. Teknik ekipler, hizmetleri en kısa sürede yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Medya Yapım Şehri tarafından yapılan açıklamada ise yangının, şehirde yayın yapan uydu kanallarındaki talk show ve canlı yayın sürelerini etkilemediği ve etkilemeyeceği vurgulandı

BİLET REZERVASYON SİSTEMİ ARIZASI YAŞABDI

Etkinin, internet, sabit hat ve cep telefonu hizmetleriyle sınırlı olduğu, bu nedenle bazı yapımcıların konuklar ve kaynaklarla iletişimde güçlük yaşadığı aktarıldı.

Mısır Ulusal Demiryolları Kurumu da ülke genelinde yaşanan bilet rezervasyon sistemi arızası nedeniyle özür dileyerek, bunun internet kesintilerinden kaynaklandığını ve kontrol dışı geliştiğini açıkladı.

'ALTERNATİF HATLARI KULLANIN' ÇAĞRISI

Öte yandan Giza Valiliği, yangın nedeniyle valiliğin acil yardım hattında teknik bir arıza meydana geldiğini belirtti.

Vatandaşlara hizmetler normale dönene kadar alternatif telefon hatlarını kullanmaları çağrısında bulundu.

BAZI UÇUŞLARIN KALKIŞ SAATLERİNDE GECİKMELER YAŞANDI

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı da açıklamasında, iletişim ve internet altyapısındaki ani kesintiler nedeniyle bazı uçuşların kalkış saatlerinde sınırlı gecikmeler yaşandığını belirtti.

Bakanlık, onaylı acil durum planının devreye alındığını, tüm uçuşların iptal edilmeden gerçekleşmesi için gerekli koordinasyonun sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, yalnızca sınırlı sayıdaki uluslararası uçuşun alternatif rotalara yönlendirildiği ve bu uçuşlarda da operasyonel prosedürlerin uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.