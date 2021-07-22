- Haberler
- Dünya Haberleri
- Mısır’da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı
Mısır’da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı
Mısır'ın Süveyş kentindeki Ayn Sukhna bölgesinde sokakta kucağında aslan yavrusu taşıyan 3 kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.
- İHA
- 22.07.2021 - 00:25
- Güncelleme : 22.07.2021 - 00:37
Mısır’ın Süveyş kentindeki Ayn Sukhna bölgesinde 3 kişi, fotoğraf çekmek amacıyla kucağında 5 aylık yavru aslan taşıdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Görüntüleri yayılmasının ardından harekete geçen Mısır İçişleri Bakanlığı, görüntüde bulunan kişilerin kimliği tespit etmek için soruşturma başlattı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Bakanlık, soruşturmanın ardından ruhsatsız 5 aylık aslan yavrusu taşıyan 1’i fotoğrafçı toplam 3 kişinin tutuklandığını bildirerek, tutuklanan kişilerin para karşılığında turistik bölgede insanların aslanla fotoğrafını çektiklerini açıkladı.
Mısır’da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı VİDEO