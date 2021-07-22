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    Mısır’da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı

    Mısır'ın Süveyş kentindeki Ayn Sukhna bölgesinde sokakta kucağında aslan yavrusu taşıyan 3 kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 00:25
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 00:37
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    Mısır’da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı

    Mısır’ın Süveyş kentindeki Ayn Sukhna bölgesinde 3 kişi, fotoğraf çekmek amacıyla kucağında 5 aylık yavru aslan taşıdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Görüntüleri yayılmasının ardından harekete geçen Mısır İçişleri Bakanlığı, görüntüde bulunan kişilerin kimliği tespit etmek için soruşturma başlattı.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Bakanlık, soruşturmanın ardından ruhsatsız 5 aylık aslan yavrusu taşıyan 1’i fotoğrafçı toplam 3 kişinin tutuklandığını bildirerek, tutuklanan kişilerin para karşılığında turistik bölgede insanların aslanla fotoğrafını çektiklerini açıkladı.

    Mısır’da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı VİDEO

    Mısır’da sokakta aslanla gezen 3 kişi tutuklandı #1

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