Miss World 2025 birincisi belli oldu: Dünyanın en güzel kadını Tayland'dan

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Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Miss World Güzellik Yarışması'nın finali, 31 Mayıs'ta Hindistan'ın Haydarabad kentindeki gerçekleşti.

Miss World 2025 tacının sahibi, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri oldu.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ TAYLAND'DAN

Chuangsri, ayrıca Miss World yarışmasını kazanan Taylandlı ilk kadın oldu.

İkinci Etiyopya'dan Hasset Dereje Admassu olurken; üçüncü ise Polonya'yı temsil eden Maja Klajda oldu.

Yarışmada dördüncülüğü ise Martinik'i temsil eden Aurelie Joachim aldı.

DERECEYE GİREMEDİ

Türkiye'yi temsil eden, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen ise dereceye giremedi.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ KİMDİR?

20 Eylül 2003 doğumlu olan Opal, Tayland'ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Eğitimine Bangkok'taki Triam Udom Suksa Okulu'nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı.

Şu anda Thammasat Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor.

Tayca, İngilizce ve Çince olmak üzere üç dili akıcı şekilde konuşabiliyor.

Opal Suchata Chuangsri, Miss Universe 2024'te üçüncü olmuştu.