MIT'de eğitim gören kardeşler, 12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çaldı Bilgisayar bilimi ve matematik okuyan kardeşler, saniyeler içinde dudak uçuklatan miktardaki kripto varlığı ele geçirdi. Savcı, olaya karışanlara 'acımayacaklarını' söyledi.

ensonhaber.com

ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) eğitim gören iki kardeş, Ethereum blockchain'in bütünlüğünü bozma ve 25 milyon dolar değerindeki kripto parayı çalma iddialarının ardından tutuklandı.

Kripto para dolandırıcılığı, saniyeler içinde gerçekleştirildi. MIT'de bilgisayar bilimi ve matematik okuyan kardeşler, paraların iadesi talebini reddetti.

Manhattan'daki savcılar, kripto para hırsızlığının 24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueno kardeşler tarafından yapıldığını söyledi.

12 saniyede 25 milyon dolar çaldılar

Söz konusu kardeşlerin, bekleyen işlemlere hileli erişim sağladığı belirtiliyor. Kripto paradaki hareketliliği değiştirerek 12 saniyede 25 milyon dolar çaldıkları konuşuluyor.

Kripto para piyasasını sarsan Anton Peraire-Bueno Boston'da, James Peraire-Bueno ise New York'ta tutuklandı.

MIT'deki eğitimleri sırasında dolandırıcılık için becerileri geliştirdiklerine dikkat çekiliyor.

Banka kasası aradılar

İddianameye göre kardeşler, dolandırıcılığın ardından içine dizüstü bilgisayarın sığabileceği bir banka kasası aradı. Ayrıca, banka havalesi dolandırıcılığına ilişkin zamanaşımı hakkında internette arama yaptılar.

Savcı: Acımayacağız

Axios'un aktardığına göre Savcı Damian Williams, yaptığı açıklamada şunları söyledi: