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    MİT'in Gara'da düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi

    MİT, eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
    • AA
    • 12.05.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 16:25
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    MİT'in Gara'da düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, sınır ötesindeki operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.

    EYLEM HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

    MİT, örgütün, Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.

    Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, gerçekleştirdiği harekatla teröristleri etkisiz hale getirdi.

    MİT'in Gara'da düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    MİT in Gara da düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

    MİT in Gara da düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi #2

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