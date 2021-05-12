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- MİT'in Gara'da düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Gara'da düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT, eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
- AA
- 12.05.2021 - 15:52
- Güncelleme : 12.05.2021 - 16:25
Türkiye, sınır ötesindeki operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.
EYLEM HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI
MİT, örgütün, Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.
Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, gerçekleştirdiği harekatla teröristleri etkisiz hale getirdi.
MİT'in Gara'da düzenlediği operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO