Mona Lisa tablosunun kopyası, Paris'te açık artırmaya çıkarılacak

1600'lü yıllarda hazırlandığı belirtilen tablo, alıcısını bekliyor. Satış fiyatının 230 bin dolar olabileceği belirtiliyor.

İtalyan ressam Leonardo da Vinci tarafından 1503 yılında resmedilen Mona Lisa tablosunun kopyası satışa sunulacak.

400 yıldan daha eski olduğu belirtilen tablonun kopyası, salı günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Artcurial Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarılacak.

230 BİN DOLARA ALICI BULMASI BEKLENİYOR

Fransa Kralı 1'inci Francois'in 1518'de ressamdan satın aldığı tablonun orijinali Louvre Müzesi'nde sergileniyor.

Söz konusu kopya tablonun 173 bin dolar ile 230 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

"HERKES BU TABLODAN ALMAK İSTİYOR"

Müzayedeci Matthieu Fournier, "Mona Lisa, tablonun en güzel kadınıdır. Herkes tablonun yüksek kaliteli versiyonuna sahip olmak istiyor." dedi.

REKOR FİYATA YAPILAN SATIŞ

Haziran ayında Avrupa'dan bir koleksiyoncu, Mona Lisa'nın 17'nci yüzyıldan kalma başka bir kopyasını 2.9 milyon euro gibi rekor bir fiyata satın almıştı.