Moskova'da kritik zirve: Suriye ile Rusya Dışişleri Bakanları görüştü

Yeni Suriye hükümeti diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin bugün Moskova'yı ziyaret etti.

Bu, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana yeni Suriye Hükümetinden bir yetkilinin Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.

LAVROV İLE BİR ARAYA GELDİ

Suriyeli Bakan Şeybani’yi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov karşılarken ikili arasındaki kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Daha sonra yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Şeybani, yeni Suriye'yi temsil ettiklerini ve Rusya'yla doğru ilişkiyi kurmak istediklerini söyledi.

Şeybani'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MOSKOVA İLE SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ ARAYIŞINDAYIZ"

Bazı hükümetler yeni Suriye ile Rusya arasındaki ilişkiyi bozuyor.



Biz yeni Suriye'yi temsil etmek için buradayız ve Moskova ile doğru ve sağlıklı bir ilişki arayışındayız ve Rusya'nın bu yolda bizim ortağımız olmasını umuyoruz.



8 Aralık’tan bu yana siyasi boşluğu doldurmak ve ülkenin kurumlarını korumak için çalışıyoruz.

"ORTA DOĞUYU VURMAK İSTEYEN KAOSLA MÜCADELE ETTİK"

8 Aralık’tan bu yana siyasi boşluğu doldurmak için çalıştık ve tüm zorluklara rağmen devlet kurumlarını korumayı başardık, Orta Doğu’yu vurmaya çalışan kaosla mücadele edebildik

"RUSYA'NIN YANIMIZDA OLMASINI İSTİYORUZ"