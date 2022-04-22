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    Moskova'da yolcunun ayağı metronun kapısına sıkıştı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da metrodan inerken ayağı kapıya sıkışan yolcu, platformda sürüklenirken makinist geç olmadan durumu fark etti.
    • 22.04.2022 - 01:17
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    Moskova'da yolcunun ayağı metronun kapısına sıkıştı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Yaroslavl metro istasyonunda metrodan inen bir kadının ayağı kapıya sıkıştı.

    Kurtarmak için çevredeki yolcular koştu. Kadın kapıyı açmaya çalışırken platforma düştü, yardımına ise çevredekiler koştu. Kadının ayağının sıkışan yerden kurtarılması için yoğun çaba harcanırken, metronun hareket etmesiyle büyük korku yaşandı.

    Moskova'da yolcunun ayağı metronun kapısına sıkıştı - VİDEO

    Platformda sürüklenmeye başladı

    İHA'nın haberine göre; istasyondakiler kapıya vurarak metronun hareket etmesini önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ayağı sıkışan kadın metronun hareket etmesiyle platformda sürüklenmeye başladı.

    Makinist geç olmadan durumu fark etti

    Makinistin bir süre sonra durumu fark ederek metroyu durdurmasıylamuhtemel facianın önüne geçildi. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    Moskova da yolcunun ayağı metronun kapısına sıkıştı #1


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