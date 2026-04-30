Moskova’daki 9 Mayıs töreninde bu yıl askeri araçlar yer almayacak

Rusya’nın başkenti Moskova’da her yıl büyük bir katılımla düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü töreninde bu yıl önemli bir değişiklik yapılacak. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik gerekçeleri nedeniyle askeri araçların geçit töreninde yer almayacağı bildirildi.

KIZIL MEYDAN'DA TÖREN HAZIRLIKLARI

Kızıl Meydan’da düzenlenecek tören, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zaferin 81. yıl dönümüne sahne olacak.

Törenin, her yıl olduğu gibi geniş katılımlı askeri birliklerin geçişiyle gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

ASKERİ ARAÇLARA BU YIL İZİN YOK

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Suvorov, Nahimov ve Kadet askeri okullarından öğrenciler ile çeşitli birliklerin törene katılacağı belirtildi.

Ancak “mevcut asayiş durumu” gerekçe gösterilerek askeri araçların, bu yılki geçit töreninde yer almayacağı ifade edildi.

2008'DEN BU YANA İLK KEZ

Askeri araçlar, 9 Mayıs Zafer Günü geçit törenlerinde 2008 yılından bu yana düzenli olarak yer alıyordu. Bu yıl alınan karar, törenin formatında dikkat çekici bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

HAVA GÖSTERİSİYLE FİNAL

Açıklamada ayrıca törenin sonunda Su-25 tipi savaş uçaklarının gösteri uçuşu gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı. Hava gösterisinin, törenin en dikkat çekici bölümlerinden biri olması bekleniyor.

ZAFER GÜNÜ'NÜN SEMBOLİK ÖNEMİ

9 Mayıs Zafer Günü, Rusya için İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin anıldığı en önemli devlet törenleri arasında yer alıyor. Kızıl Meydan’daki etkinlikler her yıl hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.