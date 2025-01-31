Moskova'dan ABD'ye yeşil ışık: Diyaloğa hazırız

AA

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde adım atılmaya başlanıyor...

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile ilişkileri değerlendirdi.

"GÖRÜŞME İÇİN HENÜZ GELİŞME YOK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusunda henüz bir gelişmenin olmadığını söyledi.

Ryabkov, "Washington'dan acil konularla ilgili gelen sinyalleri çok dikkatli takip ediyoruz. Tüm bu sinyaller önemli ve dikkatimizde. Ancak siyasi düzeyde doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasına ihtiyaç var. Diyaloğun olmaması nedeniyle ilişkilerdeki durgunluk devam ediyor" diye konuştu.

"DİYALOĞA HAZIRIZ"

Bu durumun kendileri için uygun olmadığının altını çizen Ryabkov, "Diyaloğa ve en acil konuları istişare etmeye hazırız. Diyaloğun karşılıklı saygı ve çıkarlarımızın dikkate alınması bazında başlatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından henüz agreman almadıklarını da dile getirdi.

"Agremanla ilgili gelişme yok. Beklemedeyiz" diyen Ryabkov, şunları ekledi: