İHA
Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK/YPG'den temizleme çalışmaları devam ediyor..
Bu kapsamda Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) operasyonlarıyla çoğu bölge temizlenirken, kalan terör örgütü PKK/YPG mensupları ise kaçacak delik arıyor..
Köşeye sıkışan teröristler bugün Münbiç'in El-Tajnid Caddesi'nde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 4 SİVİL DE YARALANDI
Sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını aktardı.
Saldırıyla birlikte çevrede araçlarda da yangın çıkarken, bazı evlerde hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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