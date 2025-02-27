Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG, sağlık sektörüne zarar verdi

AA & Ensonhaber

9 Aralık 2024’te Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında örgütün işgalinden kurtarılan Münbiç’te halk, geride enkaza dönmüş bir sağlık sistemiyle baş başa kaldı. Özellikle böbrek yetmezliği ve Akdeniz anemisi (talasemi) gibi kronik hastalıkları olan hastalar, ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle hayati risk taşıyor.

Terör örgütü, işgali sırasında hastanelerin altına tüneller kazarken, bu yapıların çökme tehlikesi hem sağlık tesislerini hem de bölge sakinlerini tehdit ediyor. Örgüt Münbiç’ten çıkarılmış olsa da bombalı saldırılarla sivil halkı hedef almaya devam ediyor. Süregelen bu saldırılar, bölgedeki sağlık altyapısının onarılmasını zorlaştırırken, hastaların tedaviye erişimini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

DOKTORLAR, KISITLI İMKANLARLA SAĞLIK HİZMETİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Münbiç’teki sağlık çalışanları, PKK/YPG’nin yol açtığı hasarı gidermek için büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak hastanelerde yaşanan elektrik kesintileri ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın bulunamaması, tedavi süreçlerini sekteye uğratıyor.

Münbiç Ulusal Hastanesi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Emin Abdo, sağlık sisteminin içinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne serdi. İlaç eksikliğinin yüzde 80’e ulaştığını belirten Abdo, haftada üç kez alması gereken "Epoetin" iğnesini ancak haftada bir kez temin edebildiğini aktardı. Bölgedeki yardım kuruluşlarının saldırılar nedeniyle sağlık merkezlerine ulaşmakta zorlandığını vurgulayan Abdo, “Bomba yüklü araçlarla saldırılar gerçekleşiyor, top ve füze atışları ilçeye düşüyor. Bu durum, ilaç ve tıbbi yardımların ulaşmasını engelliyor” ifadelerini kullandı.

HASTANELER ASKERİ KARARGAHLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Münbiç Sağlık Sorumlusu Emin Nur Elmeşhed, terör örgütünün bölgedeki sağlık sistemine verdiği zararın boyutuna dikkat çekerek, "PKK/YPG, sağlık sektörünü harabeye çevirdi" dedi.

Örgütün hastanelerin altına geniş çaplı tüneller kazdığını vurgulayan Elmeşhed, "Burası sağlık merkezi olmaktan çıkarılıp askeri bir karargâha dönüştürülmüştü. Hastanelerin altında devasa tüneller bulunuyor" diye konuştu. Örgütün bölgeden çekilmeden önce sağlık tesislerinin depolarını kullanılamaz hale getirdiğini belirten Elmeşhed, büyük miktarlarda son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastanelerde bırakıldığını ifade etti.

Halep Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalıştıklarını belirten Elmeşhed, Münbiç’te sağlık sistemini yeniden ayağa kaldırmak için yetkililerden acil destek beklediklerini dile getirdi.

PATLAMALAR HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KORKUTUYOR

Münbiç Ulusal Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü Sorumlusu Hanadi Musa, PKK/YPG’nin düzenlediği saldırılar nedeniyle yaşanan patlamaların, özellikle yaşlı ve kronik hastalar üzerinde büyük bir korku ve panik yarattığını ifade etti.

Hastaneye her gün patlamalar sonucu yaralanan çok sayıda kişinin getirildiğini belirten Musa, "Bu durum yoğun bakım biriminin kapasitesini zorluyor ve tedavi süreçlerini aksatıyor" dedi. Sağlık çalışanlarının sürekli endişe içinde görev yaptığını vurgulayan Musa, yetkililere seslenerek "Bu bombalamalar ve saldırılar artık son bulmalı, hastalarımızı güvenli bir ortamda tedavi etmek istiyoruz" çağrısında bulundu.

Münbiç’te sağlık sektörü, savaşın yarattığı enkazdan çıkmaya çalışırken, tıbbi altyapının yeniden inşa edilmesi ve bölgeye kesintisiz yardım ulaştırılması büyük önem taşıyor.